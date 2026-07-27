Украинский вопрос становится одним из важных факторов политической борьбы в Польше Изображение: ФСК Прославление киевским режимом «героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также намерение Зеленского создать пантеон из останков захороненных за рубежом украинских националистов переполнило чашу терпения поляков.
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