GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

79 подписчиков

Владимир Корнилов: Лечение американских бойцов в Украине: скрытая сторона конфликта

Владимир Корнилов: Лечение американских бойцов в Украине: скрытая сторона конфликта

Пока Линдси Грэм и иже с ним радостно сообщают, как они выгодно вкладывают средства в убийство русских, поскольку гибнут только украинцы, а не американцы, New York Times как-то буднично сообщил, что в Германии тихонько начали лечить бойцов, раненых d Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх