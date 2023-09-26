Владимир Корнилов: Лечение американских бойцов в Украине: скрытая сторона конфликта

Пока Линдси Грэм и иже с ним радостно сообщают, как они выгодно вкладывают средства в убийство русских, поскольку гибнут только украинцы, а не американцы, New York Times как-то буднично сообщил, что в Германии тихонько начали лечить бойцов, раненых d Украине.