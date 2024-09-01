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Песков: у России нет предпочтительного кандидата на выборах президента США

Песков: у России нет предпочтительного кандидата на выборах президента США

У Российской Федерации нет предпочтительного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да России вообще похрен, кто будет президентом США, пусть хоть обезьяну посадят , это ничего не меняет!
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18 час.
А
Александр
Как это нет?! А «президентский резерв»?
Ответить
18 час.

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