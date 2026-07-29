FT: Nvidia оказалась арендатором одного из крупнейших дата-центров в истории Техаса

При продлении всех опционов сумма сделки может достичь $50,2 млрд.Nvidia может оказаться арендатором строящегося кампуса Beacon Point в Техасе — одного из крупнейших проектов дата-центров для искусственного интеллекта в США.
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