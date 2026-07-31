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Сколько заработала сборная Швейцарии на ЧМ-2026? Экс-тренер «Спартака» Якин повторил результат 72-летней давности!

Сколько заработала сборная Швейцарии на ЧМ-2026? Экс-тренер «Спартака» Якин повторил результат 72-летней давности!

Одна из самых стабильных команд.Сборная Швейцарии достойно выступила на ЧМ-2026, остановившись в шаге от полуфинала.

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