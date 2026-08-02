Поздравляем Долгачëва Геннадия! Принимай, дружище, поздравление, Ведь не зря в десанте ты служил. Навсегда любовь и уважение Ты перед народом заслужил.
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Поздравляем Долгачëва Геннадия! Принимай, дружище, поздравление, Ведь не зря в десанте ты служил. Навсегда любовь и уважение Ты перед народом заслужил.
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