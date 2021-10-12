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В Китае в провинции Шэньси из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека

В Китае в провинции Шэньси из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека

ПЕКИН, 12 окт  РИА Новости. Четыре человека погибли, еще четыре пострадали в результате обвала на угольной шахте в китайской северо-западной провинции Шэньси, говорится в сообщении провинциальных властей.

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