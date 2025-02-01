В ГАИ разъяснили, можно ли ехать, если права остались дома

Почти каждый водитель хоть раз забывал свои водительские права дома. В такой момент возникает логичный вопрос: стоит ли продолжать движение или нужно срочно возвращаться за документами? Представитель ГАИ рассказал в интервью порталу njcar.
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