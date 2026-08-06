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20 000 человек за одну ночь: что нацисты сделали с гетто Вильнюса 6 августа 1943 года

6 августа 1943 года началась депортация узников Вильнюсского гетто, что стало одним из заключительных этапов уничтожения еврейской общины Вильнюса в период немецкой оккупации Литвы во время Великой Отечественной войны.

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