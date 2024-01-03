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Директор ФШР Ткачев осудил Дуду за отказ пожать руку Хисматуллину на ЧМ

Директор ФШР Ткачев осудил Дуду за отказ пожать руку Хисматуллину на ЧМ

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев осудил польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, передает "Матч ТВ".

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