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Пятый канал

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Лавров назвал тревожным созвучие концепции Трампа с лозунгом Гитлера

Лавров назвал тревожным созвучие концепции Трампа с лозунгом Гитлера

Переход США с приходом к власти президента Штатов Дональда Трампа к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом «Германия превыше всего», который действовал при Адольфе Гитлере.

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