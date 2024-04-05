Мелодии любви на флейте

Кого еще волшебник-крысолов с собою увлечет под звуки флейты? И кто еще за ней идти готов так слепо, безоглядно, просто: "Верь ты!" О, мой флейтист, мелодия твоя звучит, печалясь, светлою тоскою, и почему же ей внимаю я, и почему зовет она с собою?.