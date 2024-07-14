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Циклон 15 июля принесет сильные дожди и грозы на юг Челябинской области

Циклон 15 июля принесет сильные дожди и грозы на юг Челябинской области

15 июля на юге Челябинской области ожидается циклон. По прогнозам синоптиков, в понедельник будет облачно, но в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, особенно на юге, где возможны сильные дожди с грозами.

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