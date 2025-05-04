Путин высказался о преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» поделился своими размышлениями о возможных преемниках на посту главы государстваПрезидент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии