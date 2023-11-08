В Бурятии горит цех нa горнодобывающем предприятии

Бурятии тушат пожар неэксплуатируемого цеха на производственном объекте ГОК «Озерный». На месте работают пожарно-спасательные подразделения в составе 32 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
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