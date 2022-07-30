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Хави: «Хотел бы, чтобы этап Месси в «Барсе» не закончился. Хочу ли я, чтобы он вернулся? Да»

Хави хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».  Нападающий покинул каталонский клуб прошлым летом и присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента.

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