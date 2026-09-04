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Рязанские новости

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Шиловский суд осудил сотрудницу пункта выдачи за хищения

Шиловский суд осудил сотрудницу пункта выдачи за хищения

Менеджер пункта выдачи заказов похитила товаров на 130 тысяч рублей, разбила окна на 38 тысяч и украла деньги подруги через банковское приложение.

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