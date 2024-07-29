Никита Пресняков приехал в Россию вслед за женой

Певец Никита Пресняков вернулся на родину после двухлетнего отсутствия. Внук Аллы Пугачевой покинул Москву осенью 2022 года, прекратив все свои проекты и пересекая границу с Латвией на пути в США, где началась его новая жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии