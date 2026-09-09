Тридцать участников второго потока программы "Герои НовоСибири" получили дипломы

Губернатор Андрей Травников вручил дипломы ветеранам СВО, завершившим обучение по программе. Выпускники представили проекты развития транспорта, науки и патриотического воспитания в регионе.
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