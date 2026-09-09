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Царьград

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Тридцать участников второго потока программы "Герои НовоСибири" получили дипломы

Тридцать участников второго потока программы "Герои НовоСибири" получили дипломы

Губернатор Андрей Травников вручил дипломы ветеранам СВО, завершившим обучение по программе. Выпускники представили проекты развития транспорта, науки и патриотического воспитания в регионе.

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