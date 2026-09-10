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Регионы России

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Индия планирует приобрести более 200 российских самолетов на ближайшее десятилетие

Индия планирует приобрести более 200 российских самолетов на ближайшее десятилетие

Индия оценивает свой спрос на российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) около 100 единиц и более 100 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 в перспективе ближайших десяти лет, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на форуме «Иннопром.

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