Индия планирует приобрести более 200 российских самолетов на ближайшее десятилетие

Индия оценивает свой спрос на российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) около 100 единиц и более 100 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 в перспективе ближайших десяти лет, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на форуме «Иннопром.
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