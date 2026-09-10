Индия планирует приобрести более 200 российских самолетов на ближайшее десятилетие

Индия оценивает свой спрос на российские пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) около 100 единиц и более 100 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 в перспективе ближайших десяти лет, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на форуме «Иннопром.