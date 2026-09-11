Алексей Кулемзин сообщил о массовых отключениях электричества в Донецке

В пятницу в Донецке зафиксировано два отключения электроснабжения. В Петровском районе без света остались 2 500 абонентов из-за автоматического отключения 17 трансформаторных подстанций, сообщает Алексей Кулемзин.
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