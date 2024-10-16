Недавний визит Зеленского в ФРГ, состоявшийся в рамках его вынужденного турне по Европе (после того как Баден в Берлин не приехал и саммит в формате «Рамштайн» отменили), оказался провалом для киевского режима и серьёзным разочарованием для германских милитаристов, до последнего вопреки здравому смыслу веривших в победу Украины над Россией.