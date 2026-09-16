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Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября

Европейское "Сомали", провалы ВСУ, стоп санкции. Хроника событий на утро 16 сентября

Украина превратилась в "Сомали", где бесследно исчезают миллиарды и тонны западного оружия. Пока ВС РФ уничтожают противника и технику на фронте, в США раскол: лидеры демократов в Палате представителей выступили против антироссийских санкций .

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