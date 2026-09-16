Украина превратилась в "Сомали", где бесследно исчезают миллиарды и тонны западного оружия. Пока ВС РФ уничтожают противника и технику на фронте, в США раскол: лидеры демократов в Палате представителей выступили против антироссийских санкций .
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