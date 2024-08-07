Когда в 2024 году Яблочный Спас и какие традиции связаны с этим праздником?

Яблочный Спас — народное название Преображения Господня, одного из важнейших православных праздников 19 августа православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Преображение Господне, однако в народной традиции он больше известен как Яблочный Спас.
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