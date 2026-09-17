Brussels unveils plans for EU-wide social media ban for kids under 13

The EU KIDS Act will bar under-13s from social media, route older kids' access via their parents' accounts and bring in new safety rules for minors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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