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Brussels unveils plans for EU-wide social media ban for kids under 13

The EU KIDS Act will bar under-13s from social media, route older kids' access via their parents' accounts and bring in new safety rules for minors.

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