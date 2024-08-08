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В Салехарде стартовал межрегиональный форум «Арктика – 2024. Здоровая цифровизация»

В Салехарде стартовал межрегиональный форум «Арктика – 2024. Здоровая цифровизация»

На мероприятие зарегистрировалось больше 200 профессионалов из сорока регионов России, включая главных врачей, ИТ-специалистов и экспертов, которые в течение двух дней будут обмениваться опытом внедрения цифровых решений в здравоохранении.

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