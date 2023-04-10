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«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности

«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности

Нетипичный герой в мире, полном проклятий. Такова «Магическая битва» — одна из самых популярных франшиз современности: одноименную мангу сочинил Гэгэ Акутами, а ее экранизацией занимается неутомимая студия MAPPA («Дорохэдоро», «Атака титанов»).

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