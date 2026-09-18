Киев пытается запугать мирных жителей и сорвать голосование в Запорожской области. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.
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