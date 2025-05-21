В Новосибирске вынесли приговор совладельцу ПТК-30, оставившему без жилья и денег сотни дольщиков

Параллельно продолжается рассмотрение дел о недострое четырёх ЖК в разных районах Новосибирска.В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор Антону Коновалову, совладельцу скандально известного строительного холдинга ПТК-30.
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