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В Новосибирске вынесли приговор совладельцу ПТК-30, оставившему без жилья и денег сотни дольщиков

В Новосибирске вынесли приговор совладельцу ПТК-30, оставившему без жилья и денег сотни дольщиков

Параллельно продолжается рассмотрение дел о недострое четырёх ЖК в разных районах Новосибирска.В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор Антону Коновалову, совладельцу скандально известного строительного холдинга ПТК-30.

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