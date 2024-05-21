Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Участвовавшие в террористическом акте в расположенном в столице Российской Федерации «Крокус сити холле» преступные деятели отказались от обжалования вердикта судей, которые увеличили срок их нахождения под арестом.
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