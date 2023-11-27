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Инструкция: Как научить ребенка кататься на коньках

Инструкция: Как научить ребенка кататься на коньках

Катание на коньках – это популярное развлечение зимой. Но если взрослому человеку принцип передвижения на коньках кажется очевидным, то детям, которые впервые встали на лед, нужно подробно объяснить и показать на практике, как себя вести во время катания.

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