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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миша Зверев о травмах Синнера и Алькараса: «Травмы случаются, потому что игрок недостаточно силен – или потому, что не отдохнул, когда это было нужно»

Миша Зверев прокомментировал критику в адрес Александра Зверева после его победы на US Open. – По-прежнему есть те, кто преуменьшает его достижения.

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