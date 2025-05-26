FT: армия КНР способна перейти от мирных операций к военным в любое время

Китай усовершенствовал Военно-воздушные силы и ракетные войска до такой степени, что они «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным», пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Минобороны Тайваня.
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