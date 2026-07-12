Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

Недавно сенатор Дмитрий Рогозин назвал вескую причину, по которой российское командование не отдаёт приказы на ликвидацию занимающих высокие должности украинских военных, виновных в убийствах наших мирных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Спасать чужое население ценой своего и это продолжается уже годы. И кто за это ответит? Если не кому спросить, то и не кому отвечать!
Ответить
4 н.
Бендер Задунайский
В этом споре я за Кедми . У &quot;рогозиных&quot; не гибнут от целенаправленых атак хохломразей близкие и знакомые .
Ответить
4 н.
Elena Guseva
Всё верно. Но как же быть тому населению, которое с 14-го года ждёт  с в о и х  и хочет пожить по-человечески, без вышиванок и проч.?
Ответить
4 н.