«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

Геннадий Бережнов Спасать чужое население ценой своего и это продолжается уже годы. И кто за это ответит? Если не кому спросить, то и не кому отвечать!

Бендер Задунайский В этом споре я за Кедми . У "рогозиных" не гибнут от целенаправленых атак хохломразей близкие и знакомые .