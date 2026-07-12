Недавно сенатор Дмитрий Рогозин назвал вескую причину, по которой российское командование не отдаёт приказы на ликвидацию занимающих высокие должности украинских военных, виновных в убийствах наших мирных граждан.
«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Спасать чужое население ценой своего и это продолжается уже годы. И кто за это ответит? Если не кому спросить, то и не кому отвечать!
Ответить
4 н.
Бендер Задунайский
В этом споре я за Кедми . У "рогозиных" не гибнут от целенаправленых атак хохломразей близкие и знакомые .
Ответить
4 н.
Elena Guseva
Всё верно. Но как же быть тому населению, которое с 14-го года ждёт с в о и х и хочет пожить по-человечески, без вышиванок и проч.?
Ответить
4 н.
Свежие комментарии