Стало известно, как в Забайкалье формируется тариф на электроэнергию

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин на пресс-конференции с журналистами рассказал, из чего состоит тариф на электроэнергию и почему, несмотря на ежегодный рост, средств на модернизацию и ремонт электросетей катастрофически не хватает.