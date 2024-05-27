Стало известно, как в Забайкалье формируется тариф на электроэнергию

Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин на пресс-конференции с журналистами рассказал, из чего состоит тариф на электроэнергию и почему, несмотря на ежегодный рост, средств на модернизацию и ремонт электросетей катастрофически не хватает.
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