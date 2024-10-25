Суров рассказал о своих впечатлениях от боя с Тетериным

Боксер Давид Суров заявил, что в его бое в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против Святослава Тетерина стало ясно, кто является лучшим боксером«Во время боя иногда чувствовал, что сил нету — но так всегда.
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