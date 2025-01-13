Строительство школы в Ясной Поляне обещают возобновить в первом квартале этого года. Властям снова предстоит определиться с подрядчиком.
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Строительство школы в Ясной Поляне обещают возобновить в первом квартале этого года. Властям снова предстоит определиться с подрядчиком.