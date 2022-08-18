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ДНР: ВСУ обстреляли Донецк минами и натовской артиллерией

ДНР: ВСУ обстреляли Донецк минами и натовской артиллерией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 18 августа, обстреляли Донецк. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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