В Германии призвали строить новые бункеры на случай войны

Будни мужчин. Все что нам интересно

Непрекращающаяся русофобия породила в Европе не только истерию тотальной милитаризации, но и еще одну фобию – сильно выраженный упорный навязчивый страх нанесения Россией ядерных и других ударов по европейцам.