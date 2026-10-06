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Царьград

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Найден способ определять координаты телефона без GPS и ГЛОНАСС

Найден способ определять координаты телефона без GPS и ГЛОНАСС

В МФТИ создали альтернативную систему навигации, она работает без GPS и ГЛОНАСС.Специалисты Московского физико‑технического института (МФТИ) разработали метод определения координат мобильных устройств без использования спутниковых систем навигации (GPS и ГЛОНАСС), сообщают «Известия».

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