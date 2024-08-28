"Это не план": Зеленский раскритиковал мирные предложения Китая

Зеленский заявил, что план перехода к миру, предложенный КНР, — это не план, а "что-то на бумаге".План мирного урегулирования украинского конфликта, педложенный Китайской народной республикой, был назван Зеленским просто словами на бумаге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии