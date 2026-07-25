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ЮНЕСКО признала и защитила ряд культурных памятников Ближнего Востока от угрозы уничтожения

Шесть объектов культурного наследия в регионе Ближнего Востока, среди которых крепости на юге Ливана и археологический комплекс Себастия, внесены в список Всемирного наследия и в перечень объектов, находящихся под угрозой исчезновения.

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