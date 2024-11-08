Морпехи Северного флота уничтожили склад боеприпасов украинской армии

Удар был нанесен по объекту на правом берегу Днепра Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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