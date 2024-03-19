Коллективный гитлер вновь активно готовит немцев к смерти за интересы сатанистов Лондон-Сити

Алексей Белов. Заветы фюрера. С какой целью в ФРГ вновь принялись изучать речи Гитлера?«Коричневый» издательский проект – как симптомВ последнее время с сожалением приходится констатировать рост неонацистских настроений в Европе.
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