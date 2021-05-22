Зарубежная пресса

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  • andrbob
    Думается, рассуждение верное...что дальше будет?«Северный поток —...
  • Нина Шалева
    Ну цирк! Ха..ха..ха. Как хорошо, что не вышла замуж однажды за прибалта, а то бы там мыкались...Помогите голодающ...
  • Нина Шалева
    Ха..ха,ха. У всех просят милостнью, просто рехнулись. У прибалтов все было. Нас забодали русофобией. Решили их остави...Помогите голодающ...

Вна проведут конкурс на лучший туалет

Вна проведут конкурс на лучший туалет

  На Украине в Харьковской области объявлен конкурс среди учебных заведений на лучший туалет «WC-2021».

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Виталий
Страна-сортир! Оригинально!
Дмитрий
ЗЕлиВова бубнил: "Краина - страна в смартфоне", теперь страна в сортире!
Леонтий Букштейн
А может быть, было бы достаточно разослать вказивку всем директорам школ, а после пройтись с комиссией по этим "злачным" местам с проверкой? Так нет же, вна любят театрализованные игрища. Кого-то они этим напоминают... К тому же ЭТО отвлекает от реальных проблем. Остроумно.
Серый Заяц
Украина. Ближайшее будущее. Муж приносит домой зайца и говорит жене: — На, зажарь мне его на сале. — Нема у нас сала... — Так зажарь его на масле. — Нема у нас масла... — Так зажарь мне его просто так на газу! — Нема у нас и газа!.. Муж молча берет зайца и вышвыривает его в окно. Заяц вскакивает, бежит и кричит: — Слава Украине! Героям - слава!
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Именно в это выливается срач в головах!
Алекс

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