Вна проведут конкурс на лучший туалет

Зарубежная прессаПолитикаВна проведут конкурс на лучший туалет На Украине в Харьковской области объявлен конкурс среди учебных заведений на лучший туалет «WC-2021».Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийСтрана-сортир! Оригинально!ДмитрийЗЕлиВова бубнил: "Краина - страна в смартфоне", теперь страна в сортире!Леонтий БукштейнА может быть, было бы достаточно разослать вказивку всем директорам школ, а после пройтись с комиссией по этим "злачным" местам с проверкой? Так нет же, вна любят театрализованные игрища. Кого-то они этим напоминают... К тому же ЭТО отвлекает от реальных проблем. Остроумно.Серый ЗаяцУкраина. Ближайшее будущее. Муж приносит домой зайца и говорит жене: — На, зажарь мне его на сале. — Нема у нас сала... — Так зажарь его на масле. — Нема у нас масла... — Так зажарь мне его просто так на газу! — Нема у нас и газа!.. Муж молча берет зайца и вышвыривает его в окно. Заяц вскакивает, бежит и кричит: — Слава Украине! Героям - слава!ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙИменно в это выливается срач в головах!ААлексКомментировать
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