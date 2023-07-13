«Известия»: Маркетплейсы просят не вносить НДС 20% на иностранные товары

Белоруссия и Казахстан пожелали внедрить НДС в размере 20 процентов для иностранных товаров, поступающих на маркетплейсы на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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