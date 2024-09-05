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Петербургский дневник

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Кардиолог Маршинцева: людям с высоким давлением не следует злоупотреблять кофе

Человеку нужно руководствоваться своим самочувствием при употреблении напитка Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не рекомендуется злоупотреблять кофе, он может усугублять заболевания, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

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