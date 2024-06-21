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Лампаду с частицей Вечного огня привезли в Хабаровск из Санкт-Петербурга

Лампаду с частицей Вечного огня привезли в Хабаровск из Санкт-Петербурга

На территории аэродрома Хабаровск-Центральный состоялась торжественная встреча делегации Восточного военного округа, которая привезла из Санкт-Петербурга лампаду с частицей Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища.

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