Связисты ВВО провели тренировку по обеспечению устойчивой связи в условиях радиоподавления в Забайкалье

В ходе мероприятия специалисты войск связи успешно выполнили задачи по организации радио и телефонной связи, сеансов закрытой видеоконференцсвязи, а также электронного обмена данными, с целью обеспечения непрерывного управления войсками.
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