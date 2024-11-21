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Атлас клеток человека способствует более глубокому пониманию заболеваний

Атлас клеток человека способствует более глубокому пониманию заболеваний

Консорциум Human Cell Atlas: революционные исследования в биологии человека Консорциум Human Cell Atlas (HCA) представил более 40 новаторских исследований, посвященных крупномасштабному картированию клеток.

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