Атлас клеток человека способствует более глубокому пониманию заболеваний

Консорциум Human Cell Atlas: революционные исследования в биологии человека Консорциум Human Cell Atlas (HCA) представил более 40 новаторских исследований, посвященных крупномасштабному картированию клеток.
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